هنية: مشروع المقاومة في فلسطين بمواجهة المشروع الصهيوني والهيمنة الاميركية لن يضعف وسيستمر حتى دحر المحتلين عن ارضنا وقدسنا باذن الله تعالى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 07:54

هنية: مشروع المقاومة في فلسطين بمواجهة المشروع الصهيوني والهيمنة الاميركية لن يضعف وسيستمر حتى دحر المحتلين عن ارضنا وقدسنا باذن الله تعالى

منذ 6 mins 6 January، 2020
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