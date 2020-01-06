هنية: هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاميركان تعبر عن روح البلطجة والعنجهية التي تغطي كل الجرائم وسفك الدماء وتحديدا على ارض فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2020 - 07:54

هنية: هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاميركان تعبر عن روح البلطجة والعنجهية التي تغطي كل الجرائم وسفك الدماء وتحديدا على ارض فلسطين

منذ 8 mins 6 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة