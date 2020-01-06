هنية: هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاميركان تعبر عن روح البلطجة والعنجهية التي تغطي كل الجرائم وسفك الدماء وتحديدا على ارض فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 07:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: يوم 2 ـ كانون الثاني ـ 2020 هو تاريخ فاصل بين مرحلتين للمنطقة كلها
السيد نصرالله: الشهيدان الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانا يعشقان ويتوقان للشهادة
السيد نصرالله: نحن لا نهزم فعندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر أيضاً
السيد نصرالله: القدر المتيقن وأضعف الإيمان في الرد على الجريمة الامريكية هو اخراج القوات الامريكية من المنطقة
السيد نصرالله: الرد هو القصاص العادل وهذا القصاص العادل هو الوجود العسكري الامريكي في المنطقة
السيد نصرالله: القصاص العادل هو الوجود الامريكي من قواعد وبوارج وكل جندي امريكي على أرض منطقتنا
السيد نصرالله: القصاص العادل من أجل قاسم سليماني هو القصاص العادل من أجل عماد مغنية والسيد عباس الموسوي وكل شهداء الامة
السيد نصرالله: أعرف جيدا بأن فصائل المقاومة العراقية لن تبقي أي جندي أمريكي في العراق إن لم يتم اخراجهم عن طريق البرلمان
السيد نصرالله: قاسم سليماني ليس شأنا إيرانيا فحسب بل يعني محور المقاومة ويعني الأمة وهذا لا يعفي المحور من المسؤولية
السيد نصرالله: قوى المقاومة عليها أن تقرر كيف تتعامل أو تتصرف مع هذا الحدث وإيران لم ولن تطلب شيئا
السيد نصرالله: عندما يرحل الامريكيون عن منطقتنا سيصبح تحرير القدس أقرب وقد لا نحتاج حينها الى معركة مع اسرائيل
السيد نصرالله: عندما تبدأ نعوش الجنود الامريكيين بالعودة الى الولايات المتحدة سيدرك ترامب انه خسر المنطقة والانتخابات
السيد نصرالله: مشروع ترامب الحقيقي في العراق هو السيطرة على النفط ولا يريد دولة في العراق لكي لا تمنعه من ذلك
السيد نصرالله: الأمريكيون حاولوا أن يدفعوا بالعراقيين للحرب الأهلية وموقف المرجعية والقيادات والعشائر والحشد حال دون ذلك
السيد نصرالله: لم يحقق الرئيس الامريكي أي انجاز في الشأن الايراني إذ لم تنفع عقوباته وحصاره
السيد نصرالله: كل محاولات تحجيم المقاومة في لبنان لم تجد نفعا والمشروع الامريكي في سوريا فشل
السيد نصرالله: نحن لسنا خائفين أو غاضبين بل نعتبر أن هناك فرصة للتخلص من الهيمنة والاحتلال
المرجع السيد علي السيستاني في برقية تعزية للإمام الخامنئي: نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيراً
المرجع السيد علي السيستاني في برقية تعزية للإمام الخامنئي: دور سليماني خلال فترة حربه ضد داعش كان منقطع النظير
الامين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي: أقول لترامب اننا جادون جدا في الانتقام منكم ومن جنرالاتكم
اللواء رضائي: اذا رد ترامب على الثأر الإيراني سنضرب حيفا وتل أبيب ونمحو اسرائيل
البرلمان العراقي يقرر انهاء العمل بالإتفاقية الأمنية مع "قوات التحالف"
البرلمان العراقي: على الحكومة العمل على انهاء وجود كل القوات الاجنبية في العراق
السيد مقتدى الصدر يدعو الى اغلاق السفارة والقواعد الامريكية في العراق وطرد جنودها بطريقة مذلة
السيد مقتدى الصدر يدعو فصائل المقاومة في العراق والخارج الى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية
الشيخ قيس الخزعلي: سنأخذ بثأر الشهيدين ولن نرضى إلا بطرد القوات الأمريكية
الشيخ قيس الخزعلي: المقاومة العراقية لن تسكت على اغتيال قادتها ولن تقبل بانتهاك سيادة العراق
تشييع جماهيري رسمي وشعبي حاشد للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في مدينتي أهواز ومشهد المقدسة
ايران تعلن في خطوتها الخامسة والاخيرة من خفض التزاماتها النووية بأنها ستخصب اليورانيوم بلا قيود وفقا لاحتياجاتها التقنية
الشيخ نعيم قاسم على رأس وفد من حزب الله يعزي عائلة الشهيد سليماني في طهران بتكليف من السيد حسن نصر الله
الشيخ قاسم: ستكتشف اميركا أنها ارتكبت حماقة كبرى وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة
زينب قاسم سليماني للمنار: فليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا وسنطالب بدمه حتى النهاية
زينب قاسم سليماني للمنار: سلامنا إلى عمنا العزيز سيد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي
تظاهرات حاشدة في نحو 70 مدينة أميركية رفضاً للحرب مع إيران وتنديداً بسياسات الرئيس دونالد ترامب
اليمن: استهداف تجمعات قوى العدوان السعودي الامريكي بـ3 صواريخ زلزال1 في مجازة بعسير وسقوط قتلى وجرحى
هنية: هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاميركان تعبر عن روح البلطجة والعنجهية التي تغطي كل الجرائم وسفك الدماء وتحديدا على ارض فلسطين
منذ 8 mins
6 January، 2020
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