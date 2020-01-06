هنية: نقف اليوم لنعبر عن مشاعرنا الصادقة اتجاه أخ عزيز قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت اليه من القوة والعطاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 07:54

هنية: نقف اليوم لنعبر عن مشاعرنا الصادقة اتجاه أخ عزيز قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت اليه من القوة والعطاء

منذ 8 mins 6 January، 2020
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