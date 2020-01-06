هنية: جئنا من فلسطين لنقدم التعازي للسيد الخامنئي وللجمهورية الاسلامية الايرانية ولكل من حمل راية المقاومة ضد المشروع الصهيوني والاميركي في هذه المنطقة باستشهاد القائد قاسم سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 07:54

هنية: جئنا من فلسطين لنقدم التعازي للسيد الخامنئي وللجمهورية الاسلامية الايرانية ولكل من حمل راية المقاومة ضد المشروع الصهيوني والاميركي في هذه المنطقة باستشهاد القائد قاسم سليماني

منذ 10 mins 6 January، 2020
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