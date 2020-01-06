رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يلقي كلمة في تشييع الشهداء سليماني والمهندس ورفقاهما في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 07:54

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يلقي كلمة في تشييع الشهداء سليماني والمهندس ورفقاهما في طهران

منذ 11 mins 6 January، 2020
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