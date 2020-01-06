ابنة الشهيد سليماني: التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأميركا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 07:54

ابنة الشهيد سليماني: التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأميركا

منذ 18 mins 6 January، 2020
أخبار موقع المنار

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