الامين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي: سنأخذ بثأر الشهيدين ولن نرضى إلا بطرد القوات الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 00:14

الامين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي: سنأخذ بثأر الشهيدين ولن نرضى إلا بطرد القوات الأميركية

منذ 2 ساعة 5 January، 2020
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