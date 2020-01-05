أ.ف.ب. نقلاً عن شهود: سقوط صاروخين على الأقل في محيط السفارة الأميركية وسط بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 22:04

أ.ف.ب. نقلاً عن شهود: سقوط صاروخين على الأقل في محيط السفارة الأميركية وسط بغداد

منذ 17 mins 5 January، 2020
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