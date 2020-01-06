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January 6 2020 - 00:14

اليمن .. دعوات إلى مسيرة جماهيرية تنديدا باغتيال القائدين سليماني والمهندس

منذ 44 mins 5 January، 2020
سليماني والمهندس
اليمن - عربي وإقليمي

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، اليوم الأحد، للمشاركة الواسعة في مسيرة جماهيرية غد الاثنين تنديدا بالاعتداء الأمريكي وارتكاب جريمة الاغتيال للقائدين المجاهدين سليماني والمهندس ورفاقهما. وحددت اللجنة ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء مكانا للمسيرة، التي ستنطلق عصر غد الاثنين.

وكانت القوات الأمريكية قد اغتالت فجر الجمعة قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني، عقب وصولة مطار بغداد في زيارة رسمية للعراق وذلك بأن شنت غارات جوية على الموكب بالقرب من المطار ما أدى إلى استشهاده ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما.

المصدر: المسيرة نت

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