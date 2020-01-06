مبعوثاً خاصاً للرئيس الأسد .. اللواء مملوك يزور طهران ويلتقي شمخاني

مبعوثاً خاصاً للسيد الرئيس بشار الأسد زار اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني طهران والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. ونقل اللواء مملوك خلال اللقاء تعازي الرئيس الأسد الحارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

ودار الحديث حول التنسيق المشترك بالمرحلة المقبلة مع التأكيد على أن استشهاد الفريق سليماني لن يزيد البلدين إلا تمسكاً بالثوابت وبالنهج المشترك الذي أثبت صحته على مدى السنوات السابقة.

المصدر: وكالة سانا