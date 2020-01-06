اهالي نبل والزهراء ينظمون تشييعا رمزيا للقادة الشهداء اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس

نظّم أهالي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي تشييعاً رمزياً للشهداء القادة، اللواء قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني، وابو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق بغارة امريكية اثناء مغادرتهم مطار بغداد فجر الجمعة الماضي.

وشارك في الفعالية حشود علمائية وشعبية وعسكرية والتي رددت شعارات “الموت لامريكا” “بالروح بالدم نفديك يا بشار” “لبيك حاج قاسم”، وغيرها من الهتافات المؤيدة لمحور المقاومة.

وكان حرس الثورة الاسلامية قد أعلن في بيان ان قائد قوة القدس قاسم سليماني استشهد فجر اليوم الجمعة، في غارات أمريكية مروحية استهدفت السيارة التي كانت تقله قرب مطار بغداد الدولي. من جانبه، أكد قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي في بيان عقب استشهاد اللواء سليماني والمهندس، ان “انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين”، معلناً الحداد العام في ايران ثلاثة ايام.

المصدر: يونيوز