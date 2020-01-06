أردوغان: جنودنا يتوجهون تدريجيا إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن جنود بلاده بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناني “سي إن إن” و”دي” المحليتين. وأكد أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها قوات إلى ليبيا. مضيفا “لا نقيم وزنا لإدانتها، بل نحن من ندين إدانتها”.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن قوات تركية غير محاربة بدأت في الانتقال إلى ليبيا، وذلك بعد أيام من موافقة برلمان بلاده على تفويضه بإرسال قوات هناك دعما لحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أنه سيناقش الشأن الليبي مع نظيره الروسي.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك”، “بدأ الجنود الأتراك بالانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة”، مضيفا “قواتنا ستتولى مهمة التنسيق في ليبيا”. وأوضح الرئيس التركي، “هدفنا من إرسال قوات عسكرية هو نصرة حكومة [الوفاق الوطني بزعامة فائز] السراج، والمساعدة على تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية”.

وتابع أردوغان “سأبحث مع بوتين خلال زيارته إلى تركيا يوم الأربعاء، كافة المواضيع المتعلقة بليبيا، بما فيها تواجد عناصر شركة فاغنر الروسية”، مضيفا “نحن نذهب إلى ليبيا بدعوة من الحكومة الشرعية، أما روسيا فتتواجد بدعوة من حفتر الانقلابي”، وفق تعبيره.

المصدر: وكالة الاناضول