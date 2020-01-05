تراجع أسهم أرامكو وسط تسجيل هبوط في الأسواق الخليجية

تراجع سعر سهم مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة إلى أدنى معدل منذ بدء تداوله في السوق المحلية، في ظل تراجع جماعي للأسواق الخليجية بسبب “مخاوف” المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب استشهاد الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق.

وأغلقت أسواق الأسهم الخليجية السبعة في دول مجلس التعاون الخليجي الأحد باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد اغتيالاللواء سليماني.

ودول مجلس التعاون الخليجي الست – السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر حليفة للولايات المتحدة وقريبة من إيران جغرافيا.

ويوجد في بعض الدول الخليجية خاصة الكويت وقطر والبحرين قواعد عسكرية أميركية كبرى، بينما تبقي واشنطن على مئات من القوات الاميركية في السعودية.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 3.7%، بينما هبط سوق دبي المالي 3.1% وتراجعت سوق أبو ظبي بنسبة 1.4%.

ويستمر التداول في الدول الخليجية منذ الأحد حتى الخميس، وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة ،وتراجعت السوق المالية السعودية المحلية “تداول”، وهي الأكبر في المنطقة ومن بين أكبر 10 أسواق عالمية. 2.4% مع غالبية الأسهم في الأحمر.

وتراجع مؤشر أرامكو السعودية أكبر شركة مدرجة في العالم بنسبة 1.7% لتصبح قيمته 34.55 ريالا ما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 1.84 تريليون دولار.

وبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق في 11 كانون الأول/ديسمبر، وفي 17 منه، تراجع سعر سهم أرامكو النفطية للمرة الاولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية إذ بلغ سهر السهم 37.75 ريالا.

ويأتي تراجع الأسواق المالية الخليجية على الرغم من ارتفاع في أسعار الطاقة الذي تعتمد عليه دول الخليج كافة في الايرادات العامة.

وفي قطر تراجعت البورصة بنسبة 2.1% على الرغم من أن الدوحة تبقي على علاقات جيدة مع إيران.

وهبطت بورصة البحرين حيث مقر الاسطول الخامس الأميركي بقيمة 2.3%، أما بورصة سلطنة عمان فتراجعت فقط بقيمة 0.3%، وتحافظ مسقط على علاقات قوية مع إيران والولايات المتحدة بينما لا تمر صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية