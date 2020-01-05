اللواء رضائي: اذا رد ترامب على الثأر الايراني فسنضرب حيفا وتل ابيب ونمحو اسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 19:46

اللواء رضائي: اذا رد ترامب على الثأر الايراني فسنضرب حيفا وتل ابيب ونمحو اسرائيل

منذ 1 ساعة 5 January، 2020
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