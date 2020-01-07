أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران اللواء محسن رضائي: اقول لترامب اننا جادون جداً في الانتقام منكم ومن جنرالاتكم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2020 - 19:48

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران اللواء محسن رضائي: اقول لترامب اننا جادون جداً في الانتقام منكم ومن جنرالاتكم

منذ 2 يوم 5 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة