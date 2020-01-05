سبعة طلاب بين القتلى الـ 14 لانفجار حافلة في بوركينا فاسو

قتل 14 شخصا بينهم سبعة طلاب السبت في انفجار حافلة شمال غرب بوركينا فاسو سلكت طريقا محظورا في انتهاك لتعليمات السلامة، كما أفاد مصدر حكومي الأحد.

وكانت ثلاث حافلات تنقل 160 راكبا انطلقت من منطقة تويني متوجهة إلى مدينة توغان صباح السبت، وجاء في بيان صادر عن وزير الاعلام والمتحدث باسم الحكومة ريمي فولغانس داندجينو أن “عبوة يدوية الصنع انفجرت بإحدى الحافلات”.

وأضاف البيان أن “الحصيلة الموقتة هي 14 قتيلا بينهم سبعة طلاب وأربع نساء” ، مشيرا إلى “إصابة 19 شخصا بجروح بينهم ثلاثة في حال الخطر”، ولم تكشف أعمار الضحايا.

وقال المصدر نفسه “تم فورا إجلاء الجرحى إلى مركز طبي للعمليات الجراحية في توغان لتلقي العلاج المناسب”.

وذكر وزير التربية ستانيسلاس وارو أن السائقين لم يحترموا تعليمات السلامة التي وجهتها السلطات وحظرت سلوك هذا الطريق بسبب مخاطر وقوع هجمات.

وأضاف أن “القافلة لم تكن منظمة لنقل الطلاب”، موضحا أن “104 طلاب” كانوا بين الركاب الـ 160 الذين كانوا في الحافلات الثلاث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية