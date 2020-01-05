وزارة الخارجية النمسوية تتعرض لهجوم سيبراني

تعرضت انظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمسوية “لهجوم سيبراني خطير”، بحسب ما اعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في بيان مساء السبت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس ان الهجوم ما زال مستمرا الاحد “وقد يستمر لعدة ايام بحسب الخبراء”.

وجاء في البيان انه “نظرا الى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد ان يكون الامر متعلقا بهجوم موجه من قبل دولة، وفي الماضي، كان بعض الدول الاوروبية هدفا لهجمات مماثلة”، بحسب المصدر نفسه”.

وقالت الوزارتان إنه في مواجهة الهجوم “الذي تم رصده سريعا جدا تم اتخاذ تدابير فورا” وتشكيل “لجنة تنسيق”.

وأصبحت ظاهرة الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق ومتعددة الجوانب في السنوات الأخيرة، مستهدفة العالمين الاقتصادي والسياسي أو الأفراد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية