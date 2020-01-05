عبد المهدي: أوصي كرئيس لمجلس الوزراء وقائد للقوات المسلحة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 17:14

عبد المهدي: أوصي كرئيس لمجلس الوزراء وقائد للقوات المسلحة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق

منذ 33 mins 5 January، 2020
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