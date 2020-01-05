السيد نصرالله: الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا من منطقتنا في السابق موجودون وأكثر بكثير من السابق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 17:14
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: يوم 2 ـ كانون الثاني ـ 2020 هو تاريخ فاصل بين مرحلتين للمنطقة كلها
السيد نصرالله: الشهيدان الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانا يعشقان ويتوقان للشهادة
السيد نصرالله: نحن لا نهزم فعندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر أيضاً
السيد نصرالله: القدر المتيقن وأضعف الإيمان في الرد على الجريمة الامريكية هو اخراج القوات الامريكية من المنطقة
السيد نصرالله: الرد هو القصاص العادل وهذا القصاص العادل هو الوجود العسكري الامريكي في المنطقة
السيد نصرالله: القصاص العادل هو الوجود الامريكي من قواعد وبوارج وكل جندي امريكي على أرض منطقتنا
السيد نصرالله: أعرف جيدا بأن فصائل المقاومة العراقية لن تبقي أي جندي أمريكي في العراق إن لم يتم اخراجهم عن طريق البرلمان
السيد نصرالله: قاسم سليماني ليس شأنا إيرانيا فحسب بل يعني محور المقاومة ويعني الأمة وهذا لا يعفي المحور من المسؤولية
السيد نصرالله: قوى المقاومة عليها أن تقرر كيف تتعامل أو تتصرف مع هذا الحدث وإيران لم ولن تطلب شيئا
السيد نصرالله: عندما يرحل الامريكيون عن منطقتنا سيصبح تحرير القدس أقرب وقد لا نحتاج حينها الى معركة مع اسرائيل
السيد نصرالله: عندما تبدأ نعوش الجنود الامريكيين بالعودة الى الولايات المتحدة سيدرك ترامب انه خسر المنطقة والانتخابات
السيد نصرالله: مشروع ترامب الحقيقي في العراق هو السيطرة على النفط ولا يريد دولة في العراق لكي لا تمنعه من ذلك
السيد نصرالله: الأمريكيون حاولوا أن يدفعوا بالعراقيين للحرب الأهلية وموقف المرجعية والقيادات والعشائر والحشد حال دون ذلك
السيد نصرالله: لم يحقق الرئيس الامريكي أي انجاز في الشأن الايراني إذ لم تنفع عقوباته وحصاره
السيد نصرالله: كل محاولات تحجيم المقاومة في لبنان لم تجد نفعا والمشروع الامريكي في سوريا فشل
السيد نصرالله: القصاص العادل من أجل قاسم سليماني هو القصاص العادل من أجل عماد مغنية والسيد عباس الموسوي وكل شهداء الامة
السيد نصرالله: نحن لسنا خائفين أو غاضبين بل نعتبر أن هناك فرصة للتخلص من الهيمنة والاحتلال
البرلمان العراقي يقرر انهاء العمل بالإتفاقية الأمنية مع "قوات التحالف"
البرلمان العراقي: على الحكومة العمل على انهاء وجود كل القوات الاجنبية في العراق
السيد مقتدى الصدر يدعو الى اغلاق القواعد الامريكية في العراق وطرد جنودها بطريقة مذلة
تشييع جماهيري رسمي وشعبي حاشد للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في مدينتي أهواز ومشهد المقدسة
الشيخ نعيم قاسم على رأس وفد من حزب الله يعزي عائلة الشهيد سليماني في طهران بتكليف من السيد حسن نصر الله
الشيخ قاسم: ستكتشف اميركا أنها ارتكبت حماقة كبرى وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة
الشيخ قاسم: بعد شهادة الفريق سليماني ورفاقه أصبحنا أقوى وستثبت الأيام ذلك
زينب قاسم سليماني للمنار: فليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا وسنطالب بدمه حتى النهاية
زينب قاسم سليماني للمنار: سلامنا إلى عمنا العزيز سيد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي
زينب سليماني للمنار: ليعلم ترامب القذر أنه بقتل أبي لن يمحو ذكره لقد أحيانا جميعاً من جديد
زينب سليماني لترامب: لم تكن نداً لوالدي فاستهدفته بالصواريخ ولو كانت لديك الشجاعة والجرأة لقابلته وجهاً لوجه
تظاهرات حاشدة في نحو 70 مدينة أميركية رفضاً للحرب مع إيران وتنديداً بسياسات الرئيس دونالد ترامب
السيد نصرالله: الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا من منطقتنا في السابق موجودون وأكثر بكثير من السابق
منذ 41 mins
5 January، 2020
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