السيد نصرالله:يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة أن الرد على دماء سليماني وأبو مهدي هو اخراج القوات الأميركية من منطقتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 17:14

السيد نصرالله:يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة أن الرد على دماء سليماني وأبو مهدي هو اخراج القوات الأميركية من منطقتنا

منذ 40 mins 5 January، 2020
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