السيد نصرالله: عندما تبدأ نعوش الجنود والضباط الأميركيون بالعودة إلى الولايات المتحدة ستدرك إدارة ترامب أنها خسرت المنطقة وخسرت الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 17:14

السيد نصرالله: عندما تبدأ نعوش الجنود والضباط الأميركيون بالعودة إلى الولايات المتحدة ستدرك إدارة ترامب أنها خسرت المنطقة وخسرت الانتخابات

منذ 40 mins 5 January، 2020
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