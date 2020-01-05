السيد نصرالله: المجاهدون والمقاومون كانوا قلة قليلة في السابق واليوم هي شعوب وقوى وفصائل وجيوش وتملك امكانات هائلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 17:14

السيد نصرالله: المجاهدون والمقاومون كانوا قلة قليلة في السابق واليوم هي شعوب وقوى وفصائل وجيوش وتملك امكانات هائلة

منذ 39 mins 5 January، 2020
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