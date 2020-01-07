السيد نصرالله: الأميركيون سيخرجون مذلولين ومرعبوبين كما خروجوا في السابق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 17:16
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حشود مليونية في مدينة كرمان الإيرانية تستقبل جثمان الشهيد سليماني وسط دعوات إلى الانتقام من الولايات المتحدة
حشود جماهيرية كبيرة تشيع الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مدينة البصرة العراقية على وقع هتافات تدعو إلى الانتقام
مصرع 32 مشيعاً وجرح 190 آخرين اثر تدافع حصل خلال تشييع الشهيد سليماني في مدينة كرمان الايرانية
نواب مجلس الشورى الإيراني في رسالة للإمام الخامنئي: نطالب بانتقام شديد مناسب ومباشر وعسكري للشهيد سليماني بأسرع وقت ممكن
قائد الحرس الثوري الاسلامي في ايران اللواء حسين سلامي: سننتقم بشدة لجريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني
وزير الخارجية الإيرانية في مقابلة مع "سي ان ان": أيام اميركا في الشرق الأوسط باتت معدودة وترامب لا يحترم القانون الدولي
محمد جواد ظريف: على الولايات المتحدة أن تستيقظ على واقع أن شعوب المنطقة غاضبة منها
مجلس الشورى الإيراني يقر مشروع الرد المقابل ضد أميركا ويزيد ميزانية قوة القدس 200 مليون يورو في الشهرين المقبلين
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد اغتيال سليماني ولا يمكن العودة إلى ما قبل الاغتيال
مجلس صيانة الدستور في إيران يصادق على وضع البنتاغون وعسكرييه المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني على لائحة الإرهاب
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: حان وقت الانتقام ولدينا سيناريوهات عدة للرد ستشكل كابوساً لاميركا
قائد القوات البحرية الإيرانية: نحن من يحدد وقت وجغرافيا الانتقام للشهيد سليماني وبقاء الأعداء في المنطقة سيكون مكلفاً
اللجنة العليا للثورة الثقافية الايرانية: إطلاق تسمية "يوم المقاومة العالمي" على 3 كانون الثاني ذكرى استشهاد سليماني
النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أمام السفير الصيني: ندعو للبدء بتنفيذ الاتفاقية العراقية-الصينية
حركة النجباء العراقية: اجتماع لقادة المقاومة العراقية خلال الساعات القادمة للإعلان عن جبهة موحدة ضد الوجود الأميركي
رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي: نرفض التعرض لأراضينا ولن نتساهل ازاء أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك سيادة البلاد
تجمع جماهيري في ساحة سعدالله الجابري في مدينة حلب تنديداً بجريمة اغتيال الشهداء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع CH-4 في محافظة الجوف
الكرملين: الرئيس بوتين يدشن الاربعاء في اسطنبول مشروع السيل التركي للغاز ويبحث مع اردوغان ملفي سوريا وليبيا
السيد نصرالله: الأميركيون سيخرجون مذلولين ومرعبوبين كما خروجوا في السابق
منذ 2 يوم
5 January، 2020
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