السيد نصرالله: الجيش الأمريكي هو الذي ارتكب هذه الجريمة والقصاص يكون ضد كل هذا الجيش في منطقتنا وهذا لا يعني استهداف المدنيين الأميركيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 17:12

السيد نصرالله: الجيش الأمريكي هو الذي ارتكب هذه الجريمة والقصاص يكون ضد كل هذا الجيش في منطقتنا وهذا لا يعني استهداف المدنيين الأميركيين

منذ 2 يوم 5 January، 2020
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