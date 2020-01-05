الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل

دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل، على ما أفاد بيان صدر الأحد عن الاتحاد الأوروبي وحض مرة جديدة على “خفض التصعيد” في الشرق الأوسط.

وأصدر بوريل هذه الدعوة بدون تحديد موعد معين في بيان عرض فيه مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها في نهاية الأسبوع مع ظريف، بعدما ذكر في تغريدة السبت أنه دعا خلالها إلى “تجنب أي تصعيد جديد” بعد استشهاد الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد، كما بحث “أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية