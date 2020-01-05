بالفيديو.. حشود هائلة من المشيعين تودع الشهيد سليماني في مدينة مشهد المقدسة

بدأت مراسم تشييع شهداء الاعتداء الأمريكي في العراق قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ورفاقه، في مدينة مشهد المقدسة، شرق ايران، لتنتقل في وقت لاحق جثامين الشهداء الى مدن طهران وقم وكرمان لاستكمال مراسم التشييع والدفن، بعد أن مرّت بمنطقة الأهواز وسط حشود شعبية غير مسبوقة.

وكانت جثامين الشهداء قد شيعت في وقت سابق بمنطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد ومدينة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

واجتاح حشد هائل شوارع مدينة مشهد صباح الأحد للمشاركة في تشييع الفريق قاسم سليماني، الذي استشهد ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس باعتداء أمريكي في محيط مطار بغداد.

ويفترض أن ينقل جثمان الشهيد سليماني بعد ذلك إلى طهران ثم مشهد (شمال شرق) وقم (وسط)، قبل دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه بجنوب شرق البلاد.

وتحدثت وكالة الأنباء الطلابية عن عدد “لا يحصى” من المشاركين في الحشد بينما أشارت وكالة مهر إلى “عدد لا يصدق” من المشاركين.

وظهر في اللقطات حشد كبير من النساء والرجال الذين يبكون ويلطمون بينما ردّدوا هتافات “الموت لأمريكا”، فيما رفعت أعلام حمراء وخضراء وبيضاء وكذلك صور للشهيد سليماني.

المصدر: وكالة يونيوز