بالفيديو.. شخصيات سياسية وعسكرية ودينية تعزّي بالشهيد سليماني في السفارة الايرانية بدمشق

تدفق المعزون الى مبنى السفارة الايرانية في دمشق، اليوم الأحد، لتقديم التعازي باستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذين قضيا بقصف جوي أمريكي فجر يوم الجمعة قرب مطار بغداد الدولي.

وتقدمت حشود المعزين، شخصيات دينية وسياسية وعسكرية، من بينهم مفتي سوريا الشيخ بدر الدين حسون، وسط إدانات للإعتداء الامريكي المرفوض، مؤكدين وجوب الرد على هذه الجريمة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أبرق يوم الجمعة للإمام السيد علي الخامنئي، وكذلك للرئيس الإيراني حسن روحاني، مدينا ومعزيا باغتيال سليماني، مؤكداً أن ذكر الشهيد سليماني سيبقى خالدا في ضمير الشعب السوري.

المصدر: موقع المنار