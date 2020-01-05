الخارجية الايرانية: ايران لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الاحتمالات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 14:28

الخارجية الايرانية: ايران لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الاحتمالات

منذ 1 ساعة 5 January، 2020
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