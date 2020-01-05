الخارجية الايرانية: اغتيال الفريق سليماني إرهاب دولي تتحمل مسؤوليته الادارة الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 14:26
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حزب الله يقيم حفلاً تأبينياً للشهيدين القائدين سليماني والمهندس ظهر اليوم في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل الذي سيقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية عند 14:30 بتوقيت بيروت
تشييع جماهيري رسمي وشعبي حاشد للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في مدينتي أهواز ومشهد المقدسة
الشيخ نعيم قاسم على رأس وفد من حزب الله يعزي عائلة الشهيد سليماني في طهران بتكليف من السيد حسن نصر الله
الشيخ قاسم: ستكتشف اميركا أنها ارتكبت حماقة كبرى وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة
الشيخ قاسم: بعد شهادة الفريق سليماني ورفاقه أصبحنا أقوى وستثبت الأيام ذلك
زينب قاسم سليماني للمنار: فليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا وسنطالب بدمه حتى النهاية
زينب قاسم سليماني للمنار: سلامنا إلى عمنا العزيز سيد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي
زينب سليماني للمنار: ليعلم ترامب القذر أنه بقتل أبي لن يمحو ذكره لقد أحيانا جميعاً من جديد
زينب سليماني لترامب: لم تكن نداً لوالدي فاستهدفته بالصواريخ ولو كانت لديك الشجاعة والجرأة لقابلته وجهاً لوجه
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: نهاية الوجود الأميركي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت
الخارجية الإيرانية: اغتيال الفريق سليماني إرهاب دولي تتحمل مسؤوليته الإدارة الاميركية
الخارجية الإيرانية: سنجيب على التهديد بالتهديد ولن نقف مكتوفي الأيدي ونوصي بتغيير هذه اللغة
الخارجية الإيرانية: إيران لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الاحتمالات
الخارجية الإيرانية: الرسالة الأميركية التي نقلتها سويسرا كانت تحمل كلاماً غير مقبول وطهران ردت عليها بالأسلوب المناسب
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: سيكون انتقامنا أعظم مما تتصوره الولايات المتحدة وهي تعلم أننا ننفذ كل ما نقوله
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية : إيران وجبهة المقاومة تحددان وقت ومكان وطريقة ونوع الردّ على الجريمة
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لترامب: ارتكبت جريمة كبيرة ستقلب موازين المنطقة والعالم
لاريجاني: أنصح الأميركيين بحزم امتعتهم والفرار من المنطقة قبل أن ياتيهم الرد على جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه
قائد الجيش الإيراني رداً على ترامب: سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفاً
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إذا هاجمتنا إيران مجدداً فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوماً من قبل
ترامب: إذا هاجمت إيران القواعد الأميركية أو أي شخص أميركي فسنوجّه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد يصل إلى درجة اللاعودة
بيلوسي: الأعمال الاستفزازية والتصعيدية لإدارة ترامب تواصل تعريض أفراد جيش ودبلوماسيي ومواطني أميركا للخطر
تظاهرات حاشدة في نحو 70 مدينة أميركية رفضاً للحرب مع إيران وتنديداً بسياسات الرئيس دونالد ترامب
رويترز: وزير الخارجية البريطاني يلتقي الخميس المقبل نظيره الأميركي في واشنطن لبحث عملية إغتيال سليماني
الخارجية الايرانية: اغتيال الفريق سليماني إرهاب دولي تتحمل مسؤوليته الادارة الاميركية
منذ 1 ساعة
5 January، 2020
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