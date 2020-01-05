وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 11:20
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حزب الله يقيم حفلاً تأبينياً للشهيدين القائدين سليماني والمهندس ظهر اليوم في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل الذي سيقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية عند 14:30 بتوقيت بيروت
تشييع جماهيري رسمي وشعبي حاشد للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في أهواز قبل أن تُنقل جثامينهم إلى مدينة مشهد المقدسة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يزور عائلة الفريق سليماني في طهران لتقديم التعازي باستشهاده
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: نهاية الوجود الأميركي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: سيكون انتقامنا أعظم مما تتصوره الولايات المتحدة وهي تعلم أننا ننفذ كل ما نقوله
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية : إيران وجبهة المقاومة تحددان وقت ومكان وطريقة ونوع الردّ على الجريمة
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لترامب: ارتكبت جريمة كبيرة ستقلب موازين المنطقة والعالم
قائد الجيش الإيراني رداً على ترامب: سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفاً
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إذا هاجمتنا إيران مجدداً فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوماً من قبل
ترامب: إذا هاجمت إيران القواعد الأميركية أو أي شخص أميركي فسنوجّه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد
رويترز: وزير الخارجية البريطاني يلتقي الخميس المقبل نظيره الأميركي في واشنطن لبحث عملية إغتيال سليماني
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت
منذ 16 mins
5 January، 2020
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