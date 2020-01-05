وزير الدفاع الإيراني: العالم أجمع يتحمل مسؤولية الوقوف بوجه الإرهاب الأمريكي

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيراني أن العالم بأسره يتحمل مسؤولية الوقوف بوجه العمل الإرهابي الأمريكي باستشهاد القائد سليماني، وإذا لن يتحمل العالم المسؤولية بهذا الشان، فستتكرر هذه الجريمة وتصبح منظمة.

وفي مراسم اقيمت بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على استشهاد اللواء منصور ستاري، أضاف العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، “نشهد اليوم خطوة غبية جدا أقدمت عليها امريكا، بإصدار أمر باغتيال قائد إيراني كبير، كان يقوم بزيارة رسمية لبلد مجاور، حيث تشكل هذه العملية جريمة إرهابية منافية لكل القوانين الدولية، ولم نرى مثيل لها في التاريخ،.

وأضاف إن “هذه الجريمة تمثل منتهى يأس العدو الذي يأمر جيشه الإرهابي بتنفيذ عملية اغتيال، ويتحمل مسؤوليها ويسجل عملا إجراميا حربيا باسمه”.

وقال العميد حاتمي “يجب علي أمريكا أن تعلم ويعلم الآخرون، أنه إذا لم يتم التصدي لهذه العملية الاجرامية بالشكل المناسب، فإن هذا العدو المتكبر سيكرر اجرامه، مثلما بقى العالم صامتا عندما بدأ العقوبات القاسية، فإنه اليوم يفرض الحظر حتى على أصدقائه”.

وتابع وزير الدفاع “أمريكا تفرض حاليا الحظر حتى على الأوروبيين، عندما بقى العالم صامتا وخائفا أمام استخدام الدولار كأداة حرب، بات اليوم أداة رسمية لقمع العديد من البلدان”.

المصدر: وكالة ارنا