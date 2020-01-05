اقامة صلاة الجنازة في النجف الأشرف على جثامين الشهداء سليماني والمهندس ورفاقهما بإمامة المرجع الديني النجفي

شارك الالاف من المواطنين العراقيين والزوار، مساء السبت، في مراسيم تشييع شهداء الحشد الشعبي الذي قضوا بالعدوان الأميركي يتقدمهم مراجع الدين في العتبة العلوية المقدسة والمنطقة المحيط بها.

واقيمت صلاة الجنازة بإمامة المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي، وبمشاركة السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني، على جثامين شهداء الحشد الشعبي وعلى رأسهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في الصحن العلوي الشريف لمرقد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في النجف الاشرف.

وحضر الصلاة على الجثامين الطاهرة جمع كبير من المؤمنين والمعزين والمشيعين وسط حالة من الاجهاش بالبكاء حزنا على الشهداء. ووصلت جثامين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وبقية شهداء الحشد الشعبي الذين قضوا بالعدوان الأميركي، مساء السبت، إلى محافظة النجف الأشرف.

المصدر: يونيوز