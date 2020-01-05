اضاءة شموع أمام السفارة الإيرانية في دمشق حدادا على الشهيد القائد سليماني

أضاء جمع من المحبين الشموع أمام مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانيةفي العاصمة السورية دمشق، حدادا على استشهاد قائد فيلق القدس الشهيد القائد الجنرال قاسم سليماني.

وشارك العديد من المواطنين السوريين في اضاءة الشموع والوقوف بصمت امام السفارة في دمشق في مشهد يعكس روح التضامن بين الشعبين الشقيقين، كما تم ايضا خلال الوقفة قراءة الفاتحة على ارواح الشهداء.

وحضر الوقفة، الى جانب اعلاميين وشخصيات اجتماعية، عدد من الإيرانيين العاملين في مؤسسة أوج.

واستشهد الجنرال سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد ابو مهدي المهندس فجر امس الجمعة، في اثر استهداف موكبهما لدى مغادرتهم مطار بغداد في غارة جوية نفذتها طائرات مسيرة امريكية في انتهاك وخرق فاضح للقوانين الدولية.

المصدر: وكالة يونيوز