آية الله عيسى قاسم: الارادة الامريكية ستسقط وسيذوب الاستكبار الامريكي لاننا أمة جهاد ومقاومة

أكد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن “أمريكا تريد للارض محرقة تأتي على كل ذرة خير في الارض ومحرقة تبدأ من حرق الضمير لتحرق بعدها كل أخضر ويابس”.

كلام الشيخ قاسم جاء خلال مشاركته في التجمع الجماهيري الذي نظمه شباب المقاومة تحت عنوان “العهد والميثاق للشهيد قاسم سليماني”، الذي أقيم في مصلى القدس في مدينة قم المقدسة في ايران.

وقال الشيخ قاسم: “أمريكا تقول لامتنا لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد ولا مقاومة ولا تفكر بعزة ولا كرامة ولا استقلال بل ظل وخضع للسيادة الامريكية وشياطينها.

وأكد الشيخ قاسم ان “الارادة الامريكية ستسقط وسيسقط الخيار الامريكي وسيذوب الاستكبار الامريكي لاننا نحن أمة الجهاد وامة الامر بالمعروف وامة التضيحة وامة المقاومة، وشدد على أن “أمريكا هي رأس الشر في الارض وأعدى الاعداء للانسان هي سياسة أمريكا، ولا مواجهة لهذه السياسة سوى بالاسلام.”

المصدر: المنار