التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقول إن صواريخ سقطت قرب قاعدة بلد الجوية العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 02:22
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حزب الله يقيم حفلاً تأبينياً للشهيدين القائدين سليماني والمهندس الاحد في مجمع سيد الشهداء عليه السلام بالضاحية الجنوبية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل الذي سيقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية الأحد 14:30 بتوقيت بيروت
مئات الآلاف يشاركون في تشييع الشهيدين سليماني والمهندس في بغداد وكربلاء والنجف وسط هتافات تدعو لاخراج اميركا من العراق
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية قطر في طهران: واشنطن تتحمل جميع عواقب هذا العمل الإرهابي وستدفع ثمناً باهضاً
الشيخ حسن روحاني: يجب على جميع دول المنطقة الاعتقاد بأنه طالما اميركا موجودة فلن تجد بلدانها السلام والاستقرار
وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه نظيره القطري في طهران: حضور القوات الأجنبية في المنطقة يسبب عدم الاستقرار
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: لضرورة إيجاد حلول سلمية لتخفيف التوترات واستعادة الأمن والسلام في المنطقة
القيادي في الحرس الثوري الإيراني غلام علي أبو حمزة: 35 هدفاً أمريكياً بالإضافة إلى تل أبيب في مرمى القوات الإيرانية
أبو حمزة: على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أن يكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني
وزير الخارجية الصيني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني: على واشنطن الكف عن إساءة استخدام القوة
الرئيس اللبناني ميشال عون في برقية تعزية إلى نظيره الإيراني: اغتيال سليماني يرفع حجم التحديات في المنطقة
المتحدث بإسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: استشهاد سليماني والمهندس بغارة جوية أميركية طعنة في الظهر
وزارة الدفاع العراقية: تأثر القوات العراقية بقرار التحالف الدولي بخفض عملياته في العراق لن يكون كبيراً
مصدر أمني عراقي: سقوط 6 صواريخ على الجانب الجنوبي من قاعدة بلد الجوية حيث يتواجد جنود أمريكيون
مصدر أمني عراقي: سقوط قذائف هاون على مجمع القصور الرئاسية بمدينة الموصل والذي يضم قوات امريكية
الرئيسان العراقي والفرنسي يؤكدان في اتصال هاتفي الحرص على عدم تحويل العراق لساحة للنزاعات بين الأطراف الدولية
الرئيسان العراقي والتركي يؤكدان في اتصال هاتفي على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الأزمات
لافروف يناقش هاتفياً مع نظيره التركي الأوضاع في المنطقة: ما جرى يؤدي إلى جولة جديدة من التوتر في المنطقة
وزير الخارجية الفرنسي: توافق كبير مع الصين لتعزيز جهود تجنب ازدياد التوترات في المنطقة والحفاظ على سيادة العراق
فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تقيم خيمة عزاء للشهيد قاسم سليماني في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة
مسؤولون أميركيون لـ "أسوشيتد برس": الجنرال سليماني شهيداً سيظل يشكل قلقاً لا يقل عما يمثله على قيد الحياة
وفود سياسية واجتماعية تتوافد على السفارة الإيرانية في بيروت لتقديم العزاء باستشهاد قاسم سليماني ورفاقه
السفير الايراني في بيروت محمد جواد فيروزنيا: مسيرة الشهيد قاسم سليماني ستتواصل بكل قوة
فيروزنيا: كافة تبعات اغتيال الفريق سليماني ورفاقه تقع على عاتق أمريكا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: الأمة ستزداد قوة وبأساً بشهادة سليماني والرد سيأتي قاسياً
السفير الإيراني في بيروت: مسيرة الشهيد قاسم سليماني ستتواصل بكل قوة
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على جبل "ام بي سي" وعلى منطقة القمبورة في جيزان
الإتحاد الافريقي يعرب عن قلقه إزاء تدخل خارجي محتمل في ليبيا
الإتحاد الامريكي لكرة القدم يلغي معسكراً للمنتخب الأول كان مقرراً في العاصمة القطرية الدوحة بعد التطورات الاخيرة
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقول إن صواريخ سقطت قرب قاعدة بلد الجوية العراقية
منذ 1 ساعة
5 January، 2020
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