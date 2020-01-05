بومبيو ونتنياهو يناقشان الوضع في العراق

أعلن المكتب الصحافي التابع لوزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو، ناقش، اليوم السبت، عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في العراق وإيران.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: “تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في العراق، وكذلك التهديدات المستمرة لإيران في المنطقة. أكد وزير الخارجية الأميركي عزم الإدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، على حماية المصالح والموظفين والمرافق والشركاء الأميركيين”.

المصدر: سبوتنيك