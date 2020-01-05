الرئيس العراقي يتلقى اتصالًا من الملك السعودي

أعلن لمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية العراقية، أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، تلقى اتصالاً هاتفياً، من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وجاء في البيان: تلقى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اتصالاً هاتفياً، من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .وتم، خلال الاتصال، التباحث في المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف البيان: “أكد الملك سلمان بن عبد العزيز دعم بلاده لاستقرار العراق وسلامة ترابه الوطني، مشيراً إلى الأواصر الوطيدة مما يؤكد حرص المملكة على أمن العراق والمنطقة، وعلى ضرورة النأي بالعراق عن التنازعات الإقليمية والدولية وأن لا يكون ساحةً لتصفية الصراعات، مشدداً على أهمية ضبط النفس والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وعموم المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لنزع فتيل الأزمة وخفض توترها”.

من جانبه شكر الرئيس الملك لحرصه وحرص المملكة على العراق، حيث: “أكد ضرورة إكمال النصر ضد الإرهاب والتطرف، ودعم السيادة من خلال إبعاد الأراضي العراقية عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، من أجل تحقيق الأمن الداخلي الذي ينعكس على أمن المنطقة ككل”.

كما تم أثناء الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

المصدر: سبوتنيك