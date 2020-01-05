آية الله بشير النجفي أدى صلاة الميت على جثامين الشهداء سليماني والمهندس ورفاقهما في مقام الامام علي(ع) بالنجف الأشرف بمشاركة علماء وقيادات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2020 - 00:46

آية الله بشير النجفي أدى صلاة الميت على جثامين الشهداء سليماني والمهندس ورفاقهما في مقام الامام علي(ع) بالنجف الأشرف بمشاركة علماء وقيادات

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة