تشييع جثامين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في النجف الأشرف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2020 - 00:46

تشييع جثامين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في النجف الأشرف

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
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