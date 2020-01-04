روحاني استقبل وزير خارجية قطر: اميركا سلكت طريقا يعرض المنطقة للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2020 - 23:10

روحاني استقبل وزير خارجية قطر: اميركا سلكت طريقا يعرض المنطقة للخطر

منذ 30 mins 4 January، 2020
روحاني استقبل وزير خارجية قطر
ايران - عربي وإقليمي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن “الولايات المتحدة الاميركية ستدفع ثمنا باهظا وان الإجراءات الأمريكية الرعناء تسبب التوتر في المنطقة”.

وأضاف روحاني خلال استقباله وزير الخارجية مساعد رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني السبت في طهران ان “الإمريكيين سلكوا طريقا جديدا من شأنه أن يعرض المنطقة برمتها للخطر لذلك فإن التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الصديقة ضروري في مثل هذه الظروف”.

ولفت روحاني إلى أن “ايران لم تبدأ قط بأي توترات في المنطقة ولا في العالم من شأنها أن تتسبب في انعدام الأمن”، وذكر أن “الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تزيد التوترات والنزاعات بسبب تصرفاتها الحمقى”.

وأشار روحاني إلى أن “الشهيد قاسم سليماني كان شخصية عالمية في الحرب ضد الإرهاب وأن الجيمع يدرك مدى دوره المؤثر الذي كان يلعبه في أمن المنطقة لاسيما في العراق وسوريا”، وتابع “اننا نتوقع من الدول الصديقة والجارة أن تدين هذا العمل الجبان بشدة لأن الأمريكيين اغتالوا أحد أكبر رجالات إيران العسكرية وبطريقة وحشية”.

المصدر: وكالة مهر

التعليقات

ذات صلة