أردوغان: واشنطن ارتكبت خطأ جسيما باغتيال سليماني

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني عن “أساه لفقدان” قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني. وأكد “تفهمه غضب شعب إيران ومرشدها ورئيسها”.

وقال أردوغان “أشعر بالأسى لفقدان الشهيد قاسم سليماني وأتفهم غضب شعب إيران ومرشدها ورئيسها”، وتابع “شاهدت مراسم تشييع سليماني في العراق وهي تدل على شعبيته لدى الشعب العراقي”، وشدد على أن “الولايات المتحدة الاميركية ارتكبت خطأ جسيما باغتيال سليماني”.

وأشار أردوغان إلى أن “التدخل الخارجي والنزاع في المنطقة يحولان دون تحقيق الأمن والاستقرار فيها”، وأكد على “ضرورة عدم السماح للتدخل الخارجي بما لا يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر”.

المصدر: روسيا اليوم