النمسا: حزب الخضر يوافق على التحالف مع المحافظين

وافق أنصار البيئة النمسويون السبت على مشروع ائتلاف مع المحافظ سيباستيان كورتز، ما أزال آخر عقبة أمام ولادة الحكومة.

وأيد 275 مندوبا (93.18 بالمئة) لحزب الخضر خلال مؤتمر طارىء الاتفاق الذي وقعته قيادتهم في الثاني من كانون الثاني/يناير مع حزب المحافظ كورتز ما يفتح أمامهم أبواب الوزارات للمرة الاولى.

وقال “زعيم الخضر فارنر كوغلر “أوروبا تنظر الينا وما نفعله مهم على مستوى القارة”، وعبر عن “ارتياحه للتمكن من الاستغناء عن الطاقة الاحفورية وتحقيق حياد الكربون”.

وأقر الخضر الذين سيحصلون على أربع وزارات مقابل عشر للحزب المحافظ بأنهم توصلوا الى ارضية مشتركة بعد صعوبات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية