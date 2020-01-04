استئناف امدادات النفط الروسي إلى بيلاروسيا

استؤنفت السبت امدادات النفط الروسي الى بيلاروسيا مع اقتراب البلدين من التوصل الى اتفاق حول توقيع عقد جديد عقب وقف الشحنات في اليوم السابق، بحسب ما أفادت وكالة الطاقة الحكومية البيلاروسية.

وقال نائب رئيس شركة “بيلنيفتيخيم” الروسية للطاقة فلاديمير سيزوف “في الساعة 17.05 (14.05 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت تم تشغيل وحدات الضخ وبوشر ارسال شحنات النفط الى مصفاة نفتان”.

ولم يتم الكشف عن شروط العقد الجديد، إلا ان “بيلنيفتيخيم” قالت في بيان لها في وقت سابق إنها “على وشك توقيع اتفاق مع شركات روسية لضمان تمكن مصافي البلاد من العمل بشكل طبيعي مرة أخرى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية