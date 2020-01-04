اليمن: استشهاد وإصابة 6 مواطنين بنيران وغارات قوى العدوان بصعدة والحديدة

استشهد وأصيب ستة مواطنين يمنيين بينهم أطفال ونساء بنيران وغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم بمحافظي صعدة والحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني بصعدة أن “طيران العدوان استهدف منزل مواطن في مديرية سحار بثلاث غارات أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وإصابة طفل وتضرر منزلهم”.

وأضاف المصدر أن “قوات حرس الحدود السعودي، استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن”، وتابع “كما شن طيران العدوان غارة على منطقة بني معين، وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي، أحدث أضرارا في ممتلكات المواطنين”.

ولفت المصدر الى انه “في الحديدة واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، وأكد “إصابة طفلة تبلغ 8 سنوات من العمر برصاص مرتزقة العدوان في منطقة السويق بمديرية التحيتا”، وتابعت “فيما قصفت قوى العدوان مطار الحديدة الدولي بقذائف المدفعية”.

وذكر المصدر أن “قوى العدوان أطلقت 6 قذائف مدفعية على حارة الضبياني وحي 7 يوليو و10 قذائف هاون على مناطق متفرقة بمدرية حيس وأكثر من 12 قذيفة مدفعية على قريتي الكوعي والشجن في مديرية الدريهمي المحاصرة”.

المصدر: موقع انصار الله