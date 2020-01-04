الرئاسة الفرنسية: ماكرون تشاور مع الرئيس العراقي محذرا من “تصعيد التوتر”

اتصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت بالرئيس العراقي برهم صالح، وحذر من “المزيد من التصعيد في التوتر” بعد الجريمة الاميركية باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إنه “مع تصاعد التوترات يتمسك الرئيس ماكرون بأمن وسيادة العراق”، واضافت أن “الرئيسين توافقا على البقاء على اتصال وثيق لتجنب تصعيد اضافي للتوترات والتحرك من اجل استقرار العراق والمنطقة برمتها”.

وأشار البيان الى ان “ماكرون اتصل ايضا بولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد واتفقا على التحرك معا لدى كل الاطراف المعنيين لتفادي تصعيد خطير للتوترات في المنطقة”، واضاف ان “ماكرون بحث مع ابن زايد التطورات الاخيرة للازمة الليبية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية