مقتل 53 شخصاً غرقًا جراء الأمطار في #إندونيسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2020 - 18:06

مقتل 53 شخصاً غرقًا جراء الأمطار في #إندونيسيا

منذ 12 mins 4 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة