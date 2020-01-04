نائب قاعد الحرس الثوري الإيراني: يجب على #أمريكا أن تشعر بالقلق تجاه مصالحها بالمنطقة فردنا قادم وسيكون قاسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2020 - 18:06

نائب قاعد الحرس الثوري الإيراني: يجب على #أمريكا أن تشعر بالقلق تجاه مصالحها بالمنطقة فردنا قادم وسيكون قاسيا

منذ 44 mins 4 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة