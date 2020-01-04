وزيرا الخارجية الروسي والتركي يعربان في اتصال بينهما عن قلقهما إزاء العواقب الخطيرة المحتملة لاغتيال #قاسم_سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 18:06

وزيرا الخارجية الروسي والتركي يعربان في اتصال بينهما عن قلقهما إزاء العواقب الخطيرة المحتملة لاغتيال #قاسم_سليماني

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
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