العراق: مدينة كربلاء تشهد تشييعاً للشهيدين الجنرال قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 18:06

العراق: مدينة كربلاء تشهد تشييعاً للشهيدين الجنرال قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
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