بالصور.. مجلس عزاء للشهيد سليماني في مقام السيدة زينب (ع)

خليل موسى – دمشق

أقيم قرب العاصمة السورية دمشق، في مقام السيدة زينب (ع) مجلس عزاء للقادة الشهداء الذين ارتقوا فجر الجمعة في بغداد، إثر هجوم أمريكي غادر، استهدف موكبهم، حيث اجتمع حشد كبير من المواطنين السوريين والزوار إلى جانب عدد من رجال الدين والعلماء، والفعاليات الاهلية والشعبية في منطقة السيدة الزينب، وخلال المجلس تمت تلاوة الآيات القرآنية، وذُكرت مناقب وبطولات الشهداء القادة وعلى رأسهم الحاج الشهيد قاسم سليماني، كما أكد الحضور على الانتصارات الدائمة التي صنعها الجنرال سليماني طوال سنواته الجهادية الأربعين، في عدة ميادين من ساحات الجهاد وفي محور المقاومة سواء ضد الارهاب التكفيري او الاميركي او الصهيوني.

المصدر: موقع المنار